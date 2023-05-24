對於台美21世紀貿易倡議，許舒博日前指出，韓國、日本對台灣很友善，台灣農產品什麼時候賣過美國？連一顆鳳梨都沒賣出去。對此，經貿辦24日表示，美國為台灣農產品出口第一大市場，生鮮鳳梨仍在申請中。農產品貿易涉及檢疫申請，美國尚未開放台灣生鮮鳳梨輸入。

經貿辦說，由於農產品貿易涉及檢疫申請，我國目前正在向美國申請出口生鮮鳳梨中，自然還不會有出口實績。我國已經積極與美方諮商，希望美國儘速開放台灣鳳梨進口。

經貿辦也提到，美國是台灣農產品第一大出口市場，美國自去年起，成為我國農產品第一大出口市場，出口總值約9.2億美元，外銷美國的農產品產值占總體外銷農產品產值的17.5％。

其出口金額及成長率較高的產品包括烘製糕餅、穀類調製品（出口值約7,500萬美元，較前一年成長20％；蝴蝶蘭（出口值約6,500萬美元，較前一年成長0.5％）；樹薯、薯粉及細粒（珍珠奶茶原料，出口值約4,500萬美元，成長35.6％）；糖食（3,700萬美元，成長21.5％）；麵食（3,300萬美元，成長24.5％）；植物油（2,100萬美元，成長40.6％）。

經貿辦說，台美21世紀貿易倡議雖有涉及農業議題，但尚未展開談判，亦無規劃就農產品關稅減讓方面進行協商，惟台美仍將在食品安全檢驗及動植物防疫檢疫等措施上加強管理透明化、交流及合作，可進一步協助我業者排除農產品輸美非關稅貿易障礙或困難，將有利擴大我國農產品及加工食品出口機會，可望提升我國農產品輸美量值，提升農民收益。