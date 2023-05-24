聯成首季EPS 0.02元。聯成認為，今年來看，整體景氣不是太好的一年，第二季營運約與首季相當，期待下半年景氣好轉一些，營運蓄勢回穩、提振。目前PVC產品仍可維持穩定獲利，其他產品則靈活調度生產，降低庫存及虧損。

此外，聯成持續深化ESG，朝2050淨零碳排邁進，持續製程廢熱回收及蒸汽發電等節能減碳措施，並採取循環經濟，冀逐步達到零排放、碳中和的永續發展目標。其中，廢水回收已達98％，減電量則以每年1～2％逐年下降。

聯成指出，以目前進行中的節能減碳專案（採高效節能設備）估算，預計每年可減碳15,028噸（CO2e），公司並開發綠能，預計安裝太陽能板總面積達52,776平方米，年總發電量估達6,866 MWh，等於每年可減碳3,495噸（CO2e）。

聯成並在精細與特用化學品方面，持續發展無苯無味環保氫化可塑劑，加速開發環保型生質可塑劑、碳循環利用可塑劑、生物可分解塑膠及特殊化學產品，持續拓展綠色環保產品。