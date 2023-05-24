2024區域立委選戰各陣營積極佈局，對於艱困選區，民進黨今( 23 日)宣布將徵召政治評論員李正皓，以無黨籍合作參選新北市第九選區(永和)立委，但空降奇兵引發地方基層不滿，民進黨新北市黨部永和區區主任莊銘淵下午宣布請辭，表示黨內無法提拔人才是自己努力不夠，愧對支持民眾及黨員。

莊明淵下午在臉書發布辭職書並表示，擔任民主進步黨新北市黨部永和區區主任迄今，除了積極培訓地方基層參與里長選舉，也長期服務民眾，凝聚眾人共識，此屆新北市第九選區立法委員選舉無法自黨內提拔人才參選，致使黨中央與無黨籍李正皓合作空降至第九選區，本人努力不夠，愧對支持民眾及黨員。莊明淵表示，自 24 日起辭去永和區區主任一職，並請新北市黨部另行尋覓更佳人選。

而莊明淵此前就曾表態願意代表民進黨在永和挑戰6連任的藍委林德福，認為在綠營的沙漠區，更需要捨我其誰的勇氣，才能為民進黨開拓支持者和票源。

莊明淵昨日也在臉書表示，接到競選總幹事潘孟安的電話告知徵召人選時是「失望！心痛！無奈！」質疑黨中央沒有徵詢有意願的黨內人選和地方民代的意見，他也痛心表示，「黨內的民主到底在哪裡？徵召標準又在哪裡？」