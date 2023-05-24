台灣自來水公司第二區管理處將辦理大溪區康莊路（勝利街至文化路）管線改善工程，預計於5月30日9時起至5月30日20時止，進行施工停水，約2020戶受影響。桃園市經發局表示，請民眾預先儲水備用，為盡早提供用水需求，經發局將持續督促自來水公司盡速完工復水，降低民眾用水不便。

經發局表示，這次停水區域包括大溪區中央路、中山路、中正東路、中正路、中華路、仁愛路、信義路、內山公路、勝利街、和平路、大漢街、天祥街、康莊路、得勝路、復興路、慈康路、慈湖路、文化路、普濟路、月湖路、月眉路、民權東路、 民權路、民生路、瑞安路一段、瑞安路二段、登龍路、 美山路一段、金城路等沿線周邊。停水時間自5月30日9時起至5月30日20時止，共計11小時。

經發局提醒，為避免管線於恢復供水後，有部分地勢較高或管線末端等供水弱勢地區住戶出現供水不穩定現象，請民眾停水前，提早於停水前6小時完成儲水，避免集中於開始停水前大量儲水，造成管線末端用戶無水可用。停水期間應關閉抽水機電源，並請慎防火警。如未關閉抽水機電源，馬達空轉過久會產生高溫致馬達損壞或造成火災，且易造成供水管網產生負壓吸入汙水，危害用水衛生安全。

此外，建築物的自來水進水口低於地面之用戶，在停水期間，請將總表前制水閥栓關閉，以避免發生可能虹吸污染。水龍頭使用橡皮管接水時，勿將橡皮管浸在水中，以免停水時因虹吸作用產生二次汙染。

恢復供水後，如仍無（缺）水時，請通知自來水公司或經發局立即處理，如有任何供水問題，可電洽自來水公司24小時免付費服務專線1910，或可向當地里長洽詢，相關停復水資訊請上自來水公司網站查詢。