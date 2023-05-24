網飛（Netflix）今年初開始打擊寄生帳號，今（24日）宣布更新台灣共享帳號收費制度，引起不少訂戶反彈。西班牙早在幾個月前就已實施新措施，數據顯示，網飛西班牙今年前三月流失逾100萬名用戶，顯示對寄生帳號的打擊，確實導致部分用戶流失。

網飛今年2月宣布共享帳號新規，從加拿大、葡萄牙、西班牙、紐西蘭等4國先實施試水溫，之後逐漸擴及全球100多國。周三凌晨，網飛台灣宣布跟進限制共向帳號的最新政策，引發正反兩面的熱烈討論。

網飛西班牙作為第一批體驗限制共享帳號最新政策的國家，市場分析公司Kantar研究數據顯示，今年前三個月，網飛實施新政策後，西班牙一共失去超過100萬名用戶。

檢視今年前三個月訂閱趨勢，Kantar發現流失的用戶大多是共享帳號，只不過取消訂閱的人數是去年同期的三倍之多。此外數據預告著未來還有更多用戶流失，因為西班牙有約10%的訂戶表示，計畫在第二季退訂，遠高於前幾季的平均水準。

Kantar全球業務總監索尼伯（Dominic Sunnebo）表示，雖然預期一些用戶會因此流失，但短短時間就失去超過100萬名用戶，這將成為網飛是否持續推行新政策至全球的重要評估。