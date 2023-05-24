桃園市副市長蘇俊賓今也前往易淹水路段查看清淤狀況。（桃園市環保局提供／陳夢茹桃園傳真）

因應瑪娃颱風，桃園市環保局各區中隊提前啟動防颱清淤的整備工作。（桃園市環保局提供／陳夢茹桃園傳真）

為因應瑪娃颱風恐夾帶豪雨，桃園市環保局加強道路側溝清淤作業，各區中隊提前啟動防颱清淤的整備工作，尤其是針對桃園市162處易淹水路段，持續加強道路側溝巡檢及清疏作業，保持溝渠暢通，減緩汛期豪大雨造成的淹水威脅，市長張善政、副市長蘇俊賓今也分頭前往易淹水路段查看清淤狀況。

環保局指出，每逢豪雨季節或是颱風來臨前，各區清潔隊員都會加強市區道路側溝巡檢及清疏工作。為增加清淤長度，除動員編制內的47位清溝隊員及13部清溝車輛以外，同時也簽訂清溝開口合約，委託專業廠商派員協助，採取雙軌並行的方式，總計63位清溝人力及17部清溝車輛，加強清除溝內淤泥及垃圾，以達成排水順暢的目標。

環保局表示，每月都會定期派員巡查轄區內的道路側溝，並清理溝內淤泥及垃圾，如有民眾通報水溝阻塞案件，也會立即派員前往協助排除。經統計2021年共清理長度約1315公里，清疏淤泥量約3087噸；2022年清理長度約2564公里，清疏淤泥量約1336噸，清溝長度呈倍數成長，溝內淤泥量也大幅減少。

環保局長陳世偉說，經過多年努力，道路側溝淤堵狀況已有明顯改善，市府會持續巡檢道路側溝及清除溝內淤泥，同時呼籲市民朋友若發現住家附近道路側溝落水口、水溝蓋上有雜物覆蓋，請協助清除或撥打1999通報環保局處理，也請民眾發揮公德心，不要把垃圾、菸蒂往水溝內丟，共同維護溝渠排水暢通。