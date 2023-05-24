台灣自來水公司第二區管理處為配合桃園市養護工程處「龍潭區桃66線拓寬道路改善工程」，辦理龍潭區民生路與民生路700巷口管線遷移，預計於6月1日10時起至6月1日21時止，進行施工停水，停水戶數約325戶。桃園市經發局表示，請民眾預先儲水備用，為盡早提供用水需求，將持續督促自來水公司盡速完工復水。

經發局表示，停水區域包括龍潭區大順路、富華街、富華街三林段、民生路、金龍路。停水時間為112年6月1日10時起，至112年6月1日21時止，共計11小時。

經發局提醒，為避免管線於恢復供水後，有部分地勢較高或管線末端等供水弱勢地區住戶出現供水不穩定現象，請民眾停水前，提早於停水前6小時完成儲水，避免集中於開始停水前大量儲水，造成管線末端用戶無水可用。停水期間應關閉抽水機電源，並請慎防火警。如未關閉抽水機電源，馬達空轉過久會產生高溫致馬達損壞或造成火災，且易造成供水管網產生負壓吸入汙水，危害用水衛生安全。

此外，建築物的自來水進水口低於地面之用戶，在停水期間，請將總表前制水閥栓關閉，以避免發生可能虹吸污染。水龍頭使用橡皮管接水時，勿將橡皮管浸在水中，以免停水時因虹吸作用產生二次汙染。

恢復供水後，如仍無（缺）水時，請通知自來水公司或經發局立即處理，如有任何供水問題，可電洽自來水公司24小時免付費服務專線1910，或可向當地里長洽詢，相關停復水資訊請上自來水公司網站查詢。