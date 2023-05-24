法務部行政執行署給外界的印象都是在追討欠稅、欠款以及強制執行等業務，不過為了落實執行機關「公義與關懷」的核心價值，新北分署與宜蘭分署攜手合作，23日前往偏鄉小學進行法治教育，讓學童了解執行業務及守法誠信的重要性。

行政執行署今年4月出版「拍寶養誠記」故事繪本，昨日新北、宜蘭兩分署就透過這本故事繪本，攜手前往宜蘭縣三星鄉的萬富國小及憲明國小，進行偏鄉校園法治教育宣導，帶領學童跟著「拍寶」來了解執行業務的內容，進而宣導守法誠信的重要性。

此次宣導由宜蘭分署長吳廣莉帶隊，先從行政執行業務開始介紹，讓學童了解執行機關的業務內容，再由交通法規、反賄選來宣導守法及乾淨選風的重要性；後續有宜蘭、新北兩分署政風人員，以活潑生動的方式來講述「拍寶養誠記」中的「阿尼斯特（honest）女神的聖誕節禮物」及「巴哥餡餅店」2則單元故事，透過故事內容對主角的角色設定，因誠實與不誠實所帶來好壞不同的結果，讓學童將誠實的觀念謹記於心。

除此之外，為了加深學童學習的印象，也在活動當中設計簡易題目進行「拍寶戳戳樂」有獎徵答互動遊戲，以開心、熱絡的氣氛來進行宣導活動，也讓學童積極舉手搶答。行政執行署期盼透過此次的宣導活動，可以讓守法及誠信的理念潛移默化到學童心中，讓執行機關「公義與關懷」的核心價值可以從小扎根。