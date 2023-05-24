SAP台灣今日舉辦年度盛會2023 SAP NOW Taiwan，上午主題演講邀請數位發展部數位產業署、緯創資通、中國信託金控、高雄市政府、日月光半導體、KPMG安侯建業等產官研界頂尖專家到場，以「永續實踐．贏向未來」為主軸，探討永續、財務、供應鏈、人才管理與雲端升級等五種營運面向的轉型實踐方針，以實例解析企業如何打造「數據力」與「永續力」雙重戰力掌握市場先機，加速邁向永續智慧企業。

SAP 全球執行副總裁、大中華區總裁黃陳宏博士表示：「區域經貿崛起、供應鏈韌性布局、綠色永續發展，是台灣企業面臨的發展趨勢。一切營運的基石皆為『數據』，各行各業講究數據驅動決策，企業經營各種維度唯有數據可視、才可管。SAP 看好台灣市場發展潛力，近來持續深化投資，與台灣產業共同創新，希望加速推動更多企業朝向『全數據轉型』、『全連結協同』、『全綠色永續發展』的目標邁進，賦能客戶高效掌握營運所需的關鍵數據，加速擘劃致勝未來。」

對於台灣企業數據驅動轉型，SAP 全球副總裁、台灣總經理陳志惟進一步觀察到，這兩三年，疫情加速企業雲端升級，有效善用雲端技術部署及管理上的彈性、可擴充性，加速企業強化數據力，持續優化營運、擴大商業規模、甚至開創新商模，重塑與市場和客戶的溝通策略；他補充說道，「還有一個有趣的現象就是，我們很多客戶推動轉型面向逐漸擴大，過去企業轉型聚焦核心業務數位化，近期範疇從數位核心向外觸及到人才、供應商、ESG 績效等不同營運面向，策略從單點式轉向線、面等更加全面的管理模式與思維。」

面對國際各種監管要求，永續已是企業營運至關重要的命題之一，企業如何淬鍊出透明且準確的數據成為企業的當務之急。近期一份調查指出，受訪企業表示有 90％ 的供應鏈碳足跡，並不在單一公司的直接控制範圍內，顯示出供應鏈夥伴間應有一個共用的平台或系統，統一管理排放數據；對此，因應範疇三碳盤查需求迫在眉睫，SAP 基於在企業資源管理數十年的經驗，在管理上加入「碳」的思維，發展出完整的永續發展解決方案，讓企業培養永續即戰力，無縫在 SAP ERP 上蒐集各式數據、協作供應鏈廠商，準確計算、分析碳足跡，將永續指標可視化、可管理優化。

此外，永續轉型面向博大精深，並非靠單打獨鬥就能成真，唯有仰賴企業內跨組織合作、串聯生態系各利益關係人始能推展。SAP深耕台灣26年，看準台灣綠色產業機遇，積極與在地夥伴合作建立生態系，包括攜手金屬工業研究發展中心、中華系統整合股份有限公司聯手推出扣件雲3.0，以及與高雄合作成立首座SAP全球ESG研創中心，盼透過深化在地產學研的連結，共同提升台灣「永續力」，賦能企業落實永續。