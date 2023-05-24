桃園市一名76歲徐姓老翁，23日下午趁著雨歇，獨自拄著拐杖前往住家附近的步道散步，但疑似踩到濕滑的水溝蓋，重心不穩直接摔倒在地，當場倒地動彈不得，所幸路過的民眾報警協助救護，才結束虛驚一場。

平鎮警分局平鎮派出所長姜國襄表示，家住平鎮區南平路的徐姓老翁，23日下午趁著雨歇、天氣涼爽，想要到住家附近的步道散散步、活動一下筋骨，沒想到不慎踩到濕滑的水溝蓋跌了一跤，讓老翁摔倒在地，久久無法動彈。

幸好路過的行人發現報警求助，員警接獲報案也立即趕抵現場，經過員警初步檢傷，所幸老翁身上只有輕微擦傷，且意識十分清楚，只是全身痠痛無法自行起身，員警見老翁情緒有點緊張，趕緊安撫老翁的情緒，讓他保持冷靜。

老翁的妻子接到通知趕到現場，發現先生平安無恙，頻頻向大家道謝，並向警方表示，因為下午前往學校接送孫子，所以先生獨自外出運動，沒想到卻因此會發生意外，所幸得到民眾及員警熱心協助，否則後果不堪設想。