捲入im.B詐騙案 陳歐珀出席廉政會：對自己有信心 20:152023/05/24 中時 曾薏蘋 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 捲入詐騙集團案，陳歐珀出席廉政會，對自己有信心。（資料照/劉宗龍攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 民進黨立委陳歐珀捲入im.B詐騙集團疑雲，民進黨廉政會今晚開會處理，陳歐珀出席說明前受訪大聲回應媒體，對自己有信心。 陳歐珀深陷此風暴後，日前已宣布放棄黨內立委提名，並誓死捍衛自身清白。陳歐珀今晚出席廉政會前受訪表示，感謝大家關心，今天就是應廉政會通知來做報告，還原事實的真相。 他說，相關說明自己已經很坦然跟外界報告過了；至於爆料的黃國昌，陳歐珀說，要怎麼樣都給予尊重。 媒體追問是否對自己有信心，陳歐珀也大聲回應稱「當然有信心啊！」 #陳歐珀 #廉政會 #im.B詐騙案 #詐騙集團 #民進黨 也許您會感興趣 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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