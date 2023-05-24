民進黨立委陳歐珀捲入im.B詐騙集團疑雲，民進黨廉政會今晚開會處理，陳歐珀出席說明前受訪大聲回應媒體，對自己有信心。

陳歐珀深陷此風暴後，日前已宣布放棄黨內立委提名，並誓死捍衛自身清白。陳歐珀今晚出席廉政會前受訪表示，感謝大家關心，今天就是應廉政會通知來做報告，還原事實的真相。

他說，相關說明自己已經很坦然跟外界報告過了；至於爆料的黃國昌，陳歐珀說，要怎麼樣都給予尊重。

媒體追問是否對自己有信心，陳歐珀也大聲回應稱「當然有信心啊！」