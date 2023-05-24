花蓮吉安鄉公所自下月1日起，將在7處人口稠密區試辦定時定點垃圾清運專區，固定停留20分鐘收集家戶垃圾，讓長輩民眾不用再追著垃圾車跑。（吉安鄉公所提供／羅亦晽花蓮傳真）

考量長者行動緩慢，常追垃圾車跑，花蓮吉安鄉公所自下月1日起，將試辦定時定點垃圾清運專區，在人口稠密區新增7處清運點，固定停留20分鐘收集家戶垃圾，回收車亦依循按各村資源回收日路線配合定點清運。

吉安鄉長游淑貞表示，老齡化社會來臨，不捨長者動作緩慢常追著垃圾車跑，下月1日起至11月30日止，試辦定時、定點垃圾清運專區，每周一、二、四、五、日新增7個清運點，垃圾車在固定點停留20分鐘匯集家戶垃圾。

游淑貞說，定時定點清運專區的設置，除能減緩民眾因追逐垃圾車，及隨車人員長時間站立在垃圾車及資源回收車後斗爭趕時間衍生的風險，也可減少部分路段塞車延時或不定因素造成的各種問題，同時也可有效檢視垃圾分類落實性宣導，提升垃圾清運效能。

吉安鄉公所表示，7處定時定點垃圾清運專區服務時間及地點為北昌村下午3點50分在自強巷、回收車為周一、四；勝安村下午3時50分在自強路與慈惠四街口、回收車為周一、四；宜昌村下午3時55分在中山路二段38號前（南昌停車場旁）、回收車為周二、五；南昌村下午3時30分在南昌路一號（吉安火車站前）、回收車為周二、五；仁里村下午3時50分在南埔十三街與162巷街口（花蓮縣私立立德非營利幼兒園旁）、回收車為周一、五；東昌村下午3時50分在東里一街94號旁、回收車為周四、日；慶豐村下午3時50分在慶南二街與慶豐十一街口、回收車為周一、五。

至於其他日常原有清運時間及路線不變，依原路線時間行駛，詳情可參閱吉安鄉公所官方網站、粉絲專頁跟Line。