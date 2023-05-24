雲林縣政府為扶植地方青農發展，成立「雲林農村青年產業發展加值輔導計畫」，以產業加值輔導，形塑青農品牌形象、協助商品設計再造，進而行銷推廣、拓展多元通路，經輔導陪伴，推出「雲鮮農」品牌，將於本月25日前往台中市審計新村368新創聚落舉辦的暮暮市集亮麗登場。

雲林縣政府農業處處長魏勝德表示，今年度透過雲林農村青年產業發展加值輔導計畫「雲林尚青-徵農力．找好覓」遴選機制，選出20組個人組與團體組，青農所屬鄉鎮橫跨雲林山海平原，種植農作、加工農產、養殖漁獲不計其數，將由雲林縣政府領軍「雲鮮農」至台中知名文創產業基地「審計新村」，參與審計新村的暮暮市集，與來自全台的遊客分享。

市集現場準備「雲鮮農」集點兌換樂，首先到雲林縣農業處粉絲專頁按讚追蹤，即可至雲鮮農服務台兌換集點卡；現場購買雲鮮農產品滿100元即可兌換1點，集滿3點可兌換限量雲鮮農小物1份，數量有限，敬請把握。

另外，透過互動遊戲，消費者可從各面向認識雲鮮農品牌，從中了解每名青農對於農產、農作、漁獲、農事體驗的用心堅持，也希望透過不同角度，讓消費者認識雲林青農的在地魅力。

雲林縣政府指出，即日起至今年12月31日止，暮暮市集訂定每個月的第3周星期三、星期六為青農日，邀請「雲鮮農」及雲林在地青農共襄盛舉，歡迎民眾前往市集採購「雲鮮農」產品，更多雲鮮農資訊請鎖定雲林縣政府農業處FB粉絲專頁。