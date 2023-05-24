近日鋒面來襲、豪雨不斷，桃園市龍潭區中原路三段旁竹林因不敵豪雨過後土石鬆動，斷裂後橫倒路面，一度造成該路段交通中斷，導致人車無法通行，為避免衍生交通事故，警方隨即實施交通管制，確保用路人安全。龍潭警方也提醒民眾在雨天行駛時，因山區道路蜿蜒視線不佳，要特別注意路況及行車安全。

龍潭警分局高平派出所警員葉雲翔及蔡孟霖，23日凌晨1時許執行巡邏勤務至中原路三段往新竹道路時，接獲民眾報案，稱有竹林因不敵豪雨過後土石鬆動而斷裂橫倒於路面，影響交通。

由於該道路位於山區且發生於夜間，大雨造成視線不佳，在相關道路管理單位尚未到場前，員警立即封鎖該段道路，於現場擺放交通錐及交通管制，並冒著大雨在路中現場鋸斷倒地的竹子，清掃散落土石，避免車輛通行造成事故，維護用路人安全。

龍潭警分局分局長張鶴瓊特別指示轄區各駐地派出所，近日梅雨季節應加強防範災害發生，轄區內若發生災情，除通報相關單位外，在安全情況下全力協助救災，龍潭警方為防制災害及影響民眾交通安全，對於有掉落土石及路樹倒塌及其他障礙物危險路段，擺放交通錐及拉起封鎖線，進行交通管制，維護現場人車安全，員警積極在道路上交通管制及排除道路障礙之舉，深獲民眾好評。