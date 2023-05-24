電動機車龍頭Gogoro今（24）日宣佈擴大與韓國 Bikebank 的合作夥伴關係，計劃今年第三季以Dotstation品牌面向韓國大眾銷售Gogoro智慧電動機車。2019 年起，Gogoro攜手Bikebank，率先於首爾美食外送業務導入Gogoro智慧電動機車與電池交換系統。此次雙方再度強強聯手，將電池交換網路拓展至首爾之外的七大城市。

韓國美食外送領導品牌Logiall、Manna Plus已開始於外送業務中使用Gogoro智慧電動機車及電池交換服務。

Gogoro創辦人暨執行長陸學森表示：「我們與Bikebank秉持一致的永續願景，很高興能夠深化與Bikebank的合作，共同加速韓國運具電動化。首爾擁有全球規模數一數二的美食外送產業生態系，也是首波採用Gogoro電池交換服務於美食外送領域的市場之一。未來，我們將持續發展B2B美食外送業務、打造永續外送，更為韓國消費者帶來智慧電動機車與電池交換服務。」

因應市場需求，Bikebank為韓國大眾與外送夥伴設立了兩家Dotstation銷售門市，並建置逾70個電池交換站，將電池交換網路拓展至首爾、大邱、世宗、昌原、仁川、慶山、京畿道、蔚山等八個重要城市。

Bikebank執行長Minkyu Kim表示：「我們與Gogoro積極推動韓國都會交通轉型，創立Dotstation品牌將引領我們邁向永續交通新時代，讓更多韓國消費者輕鬆享受永續移動體驗。透過Dotstation，Gogoro電池交換服務進駐韓國八大城市，我們預計今年建置更多電池交換站，並為消費者提供一系列智慧電動機車車款。」