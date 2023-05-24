古曜威將推出日本京都拍攝旅遊寫真，邀來美女藝術家兼視覺藝術家Tzu-Ying Kuo合作，他們年初一同前往日本京都拍攝工作，她擔任這次的攝影師、書籍裝幀設計師，並計劃在本年度出版共同創作的精裝書籍。

古曜威、Tzu-Ying Kuo過去曾多次合作，他去年與啦啦隊成員孟潔推出Line原創貼圖，全由Tzu-Ying Kuo設計，他們將所得的全部販售收益捐贈給紅心字會，用於支持弱勢孩童的三餐費，暖心公益。

Tzu-Ying Kuo自2018年開始活躍於旅美藝壇，她的創作概念建立在情感的雙向交流的理念上，更透過互動和沉浸式的體驗，打破大眾與藝術之間的隔閡，讓觀眾在作品中產生共鳴，建立起特殊的聯繫，她近期在台北舉辦「Dreams Collection」展覽，歡迎大眾到場近距離欣賞她的藝術創作。