對於李正皓空降新北市立法委員第九選區（永和）參戰立委，積極爭取參選立委選戰的四連霸里長、後溪里長兼新北市黨部永和區主任莊銘淵今日下午宣布辭去永和區主任一職，強調自己努力不足，愧對支持民眾及黨員。（圖翻攝自臉書）

2024區域立委選戰各陣營積極佈局，民進黨今（24）日宣布徵召黑潮城市發展協會理事長吳崢、前新北市議員曾柏瑜及政治評論員李正皓參選新北市立委，其中李正皓將角逐新北市立法委員第九選區（永和）；對此，積極爭取參選立委選戰的四連霸里長、後溪里長兼新北市黨部永和區主任莊銘淵今日下午宣布辭去永和區主任一職，強調自己努力不足，愧對支持民眾及黨員。

莊銘淵今日下午透過社群平台發表聲明，指出自己擔任民主進步黨新北市黨部永和區區主任至今，除了積極培訓地方基層參與里長選舉，也長期服務民眾，凝聚眾人共識，此屆新北市第九選區立法委員選舉無法自黨內提拔人才參選，致使黨中央與無黨籍李正皓合作空降至第九選區，「本人努力不夠，愧對支持民眾及黨員」。

他表示，特此聲明自2023年5月24日起辭去永和區區主任一職，並請新北市黨部另行尋覓更佳人選。

事實上，莊銘淵昨日便發文抨擊「失望！心痛！無奈！專制獨裁」，強調自己在新北市艱困選區永和代表民進黨參選後溪里里長，長期服務民眾，培養年青人參選里長，直至第四屆同額競選，在詢問黨內前立委候選人及羅文崇議員等地方士紳都無意參與此屆新北市第9選區立法委員選舉，便積極表態願爭取參選。

他說，自己向黨中央策略提名小組成員羅致政委員、吳秉叡委員及林佳龍秘書長毛遂自薦，結果昨（23）日下午5時25分許接獲來電，告知徵召人選，待今天中常會通過；他更痛批「為何沒有徵詢有意願的黨內人選？」、「為何沒有徵詢地方民意代表意見？」、「為何策略提名小組昨天下午才知道徵召名單？」、「為何要提名小組成員無意見通過？」、「黨內的民主到底在哪裡？」、「徵召標準又在哪裡？」。