隨著新北市長侯友宜日前接受國民黨徵召參選總統，外界對藍綠白副手人選各有想像。侯友宜昨(23日)秀出拜訪台大前校長管中閔的合照，但管深夜隨即否認有參與選舉的意願，讓「侯管配」討論暫時平息。媒體人黃揚明舉民進黨參選人賴清德與駐美代表蕭美琴，及民眾黨主席柯文哲與鴻海創辦人郭台銘這兩對熱議組合指出，取這三組人名字第2個字拼湊起來，諧音為友中、親美、穩台，或許就是2024競選總統的重中之重。

「三黨關鍵人選藏密碼？：友中、親美、穩台。」黃揚明今(24日)在臉書發文表示，國民黨總統參選人侯友宜23日曬出與台大前校長管中閔合照，讓上週傳出可能是副手熱門人選的管中閔再次登上媒體版面，不過管中閔很快速地就在今天凌晨1點47分明白地表態他無意願參選。

黃揚明提到，而民進黨總統參選人賴清德的副手熱門人選、駐美代表蕭美琴，近期即將簽署台美21世紀貿易倡議。此外，民眾黨總統參選人柯文哲的副手人選雖對外說是要向天下徵才，但在國民黨總統徵召過程中落敗的鴻海創辦人郭台銘，被媒體揭露在上週三之後，已不接國民黨主席朱立倫等人來電，但會接柯文哲的電話，未來二人是否合作也可能是政壇重頭戲。

「巧合的是，這三位關鍵人物的名字第2個字，剛好是美、中、台。」黃揚明指出，且若把這三組人的名字第2個字拼湊起來，會成為三個關鍵字：友中、親（清）美、穩（文）台。剛好也符合彼此各政黨的主要論述。

黃揚明強調：友中、親美、穩台，這三大條件，或許會是2024年競選總統的重中之重。