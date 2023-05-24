國民黨2024總統參選人、新北市長侯友宜主張，恢復特偵組，以獨立偵辦黑金貪腐案件，強調有信心帶著他的專業跟經驗，全力壓制國內治安議題。前立委郭正亮表示，侯友宜在強化治安、打擊詐騙這一塊，會得分，而且對中間選民和年輕人，也會得分。

郭正亮今(24日)在中天政論節目《大新聞大爆卦》中表示，台灣現在很亂，治安很差，侯友宜對詐騙犯的處理，應該要有一個堅定的主張，他當過警政署長，婦女支持度比較高，所以要展現這優勢。

郭正亮接著指出，政府成立數位發展部以來，卻沒有能力阻止電信詐騙，有多少人被盜用臉書照片，政府都說無可奈何，那要這個政府幹嘛。侯友宜這時就要對照出他的能力，因為他是警政署長出身。而侯友宜要恢復特偵組，郭正亮表示，他完全同意，這是侯友宜的賣點。

郭正亮點出，侯友宜也要讓大家覺得，在政黨對決時，對比較有利的政策要堅持，而政黨對決就是要「立看板」，也就是要立出自己的主張，跟對方的對照差異。這次選舉3個人都是本省人，去強調族群認同沒有意義，賴清德也不可能去痛打這個議題，甚至會認為兩岸議題不要碰最好 ，因為兩岸議題對他不利。

郭正亮接著指出，賴清德會希望缺電議題、治安議題最好不要談，所以侯友宜要去談到民進黨的痛點，對照出政黨對決的差異，才能夠把支持你的人集結起來；光是一個im.B，就有5000人受害，牽扯25億元資金，可以帶動多少家庭。主持人馬千惠問到，侯友宜在強化治安、打擊詐騙這一塊，會得分嗎？郭正亮表示，侯友宜會得分。而且對中間選民和年輕人，也會得分。