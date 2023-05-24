「新馬辣經典麻辣」與「新馬辣經典麻辣鍋Plus＋」選擇指定方案，全桌可享基隆胭脂蝦、阿拉伯藍鑽蝦爽吃到飽。（馬辣國際餐飲集團提供）

吃到飽控最愛的馬辣餐飲6月優惠又來了，想省錢吃好料，這篇必收。6月迎來畢業季，還有6月15日警察節、6月22日端午節，馬辣集團攜手旗下火鍋、燒烤、日料10個品牌，涵蓋單點、吃到飽不同型態，祭出不同的優惠方案，搶攻餐敘商機。

身分證、健保卡號含「136」任2碼，到「熊一頂級燒肉」消費指定方案，全桌可享美國見島和牛吃到飽。（馬辣國際餐飲集團提供）

「熊一頂級燒肉」不限時段，選擇指定方案「大關燒肉、橫綱燒肉」，全桌可免費升級卜卜蜆雞腿小火鍋。（馬辣國際餐飲集團提供）

6月1日起一整個月，2成人以上（含）同行，其中一人身分證或健保卡號含「136」任二碼，數字可重複，或出示軍警證，提前至少1日預訂並主動告知參加6月升級活動，即享有不同品牌的優惠活動，優惠不併用。

民眾到「夯下去新潮和牛燒肉」選擇指定方案，可享雲林北港烏魚子吃到飽。（馬辣國際餐飲集團提供)

到「燒肉ChaCha個人和牛燒肉」用餐，每人消費滿500元即贈「極上烏魚子」1份。（馬辣國際餐飲集團提供）

符合資格者，燒肉吃到飽品牌6月升級活動，「熊一頂級燒肉」不限時段，選擇指定方案「大關燒肉、橫綱燒肉」，全桌可享美國見島和牛吃到飽或免費升級卜卜蜆雞腿小火鍋。而「哞哞屋和牛燒肉」和「夯下去新潮和牛燒肉」則是選擇指定方案，可享雲林北港烏魚子吃到飽，「哞哞屋和牛燒肉」還加贈BarRoyal德國氣泡酒1瓶，限量500瓶。另外，不限時段與人數，到「燒肉ChaCha個人和牛燒肉」用餐，每人消費滿500元即贈「極上烏魚子」1份，不累贈。

火鍋吃到飽的「馬辣頂級麻辣鴛鴦火鍋」，符合條件者全桌可享XXL東石大蛤吃到飽；而「新馬辣經典麻辣」與「新馬辣經典麻辣鍋Plus＋」選擇指定方案「極上雙和牛」，全桌可享「雙蝦盛宴」基隆胭脂蝦、阿拉伯藍鑽蝦爽吃到飽。「涮樂和牛鍋物 食べ放題」6月升級活動則有不限餐價，每成人加贈XXL東石大蛤大蛤1份（4顆）。

以浮誇火鍋聞名的「問鼎．皇上吉祥宮廷火鍋」，6月平日午餐限定688吃到飽方案，可享無限量供應的美國CAB安格斯黑牛、美國Choice頂級牛胸腹肉、屏東活菌豬五花、豬梅花與帶骨嫩雞腿，另有新鮮蔬果、鮮菇、手工丸餃等。湯頭部分除了麻辣鍋、養生鍋等經典口味，還能選擇溫潤滋補且富含膠質的「花膠干貝老火湯」或是鮮、酸、辣、麻、甘五味聚獻的「重慶酸菜魚鍋」，CP值頗高。

「問鼎．皇上吉祥宮廷火鍋」6月平日午餐限定988吃到飽，可品嚐到北海道生食級大干貝、紅條石斑等海鮮產地直送。（馬辣國際餐飲集團提供）

若升級到988元則食材更豐盛，經典湯頭任選、77道經典手路菜、日本A5和牛雪花、美國SRF極黑和牛霜降、澳洲M8-9＋冠軍黑毛和牛等濕式熟成原塊精肉現點現切、北海道生食級大干貝、紅條石斑等海鮮產地直送、新鮮時蔬等食材，還可免費暢食哈根達斯16種精選口味以及8款果汁、茶飲。

「狗一下居酒食堂」6月升級單點方案，全桌消費滿千元即享價值240元的「鹽烤現流鮭魚下巴」1份。（馬辣國際餐飲集團提供）

馬辣餐飲集團旗下的日料品牌「狗一下居酒食堂」，6月升級活動的單點方案，不限時段，全桌消費滿千元，即享價值240元的「鹽烤現流鮭魚下巴」1份，可累贈。另有忠孝店限定吃到飽方案，日限20組，最低988元起即可享有美國和牛生牛肉、鮭魚毛毛蟲壽司、自製午魚一夜干、香烤巨大海虎蝦等逾百道精緻日料吃到飽；另外每人加價198元便可享有金牌啤酒、沖繩原裝生啤酒喝到飽；加價348元則可再享日本清酒、韓國真露、紀州梅酒、氣泡酒與多款沙瓦無限量暢飲。

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