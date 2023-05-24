伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi）昨天訪問印尼，在西方持續制裁伊朗下，印尼與伊朗兩國在貿易和醫療等，共達成10項合作協議。印尼媒體分析，這凸顯出雙方面對地緣政治變化，皆採取務實態度。

伊朗總統萊希昨天抵達印尼進行為期兩天的訪問，昨天他與印尼總統佐科威（Joko Widodo）在雅加達近郊的茂物（Bogor）獨立宮舉行雙邊會談，並就醫療、貿易、清真產品、加工食品和能源發展等10項合作達成協議。目前兩國的貿易額為2.5億美元，會議期間將貿易額的目標訂為200億美元。

「雅加達郵報」（Jakarta Post）分析稱，伊朗總統萊希此行是為了促進其國際貿易關係，試圖藉此消減西方和國際嚴厲制裁所造成的經濟衝擊，而印尼則計畫將其合作重點擴展至能實現互利的非傳統合作夥伴。

報導稱，印尼希望藉由與伊朗增進貿易以打開中東市場。兩國加強關係是在伊朗遭西方及國際制裁的背景下所進行。

佐科威昨天與萊希會談後，面對記者並未提及制裁一事，只說兩人在會談上就「全球地緣政治局勢」進行討論，並同意繼續支持巴勒斯坦人民，以及解決阿富汗的人道主義危機。至於萊希則主動提及制裁和威脅並不能阻止伊朗（的各項發展），其中包括加強與印尼的關係。

「雅加達郵報」指出，印尼在與俄羅斯等受西方制裁的國家合作，面臨來自美國的壓力。多名官員表示，與伊朗合作「沒問題」，特別是在經濟領域。而當被問及印尼與伊朗合作，是否會促使美國對印尼實施制裁時，美國駐印尼大使館則拒絕評論。