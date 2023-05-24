近年大小停電事故接連不斷，2021年5月中旬，台灣五天內發生兩次重大停電事故造成全台分區供電，去年又發生303興達電廠停機事故，造成全台多處大停電，都凸顯我國電網不穩定性。即使政府積極推動儲能發展，以增加電網調度補強再生能源的發電尖離峰特性。然而在國際儲能發展趨於成熟之際，台灣儲能開發卻面臨地方爭議延宕及政策不明確等問題，夏季停電事故恐再重演。

據經濟部110年517停電事故檢討報告指出，夜間電力調度不及為事故發生主因之一，事故發生時天候因素使再生能源無法有效抑低夜間用電尖峰，並檢討目前夜間供電仍依賴火力發電為主，台電公司應加速與擴大推動長效型儲能設施輔以智慧電網系統，增加彈性自主發電與電力調度。

據彭博全球儲能市場展望報告中顯示，2030年全球儲能系統年複合成長率將達到23%，累計容量達到508GW（擷取自BloombergNEF）。

時任行政院副院長沈榮津於國家淨零碳排說明中指出，我國於2025儲能目標電網端目標為1000MW，發電端為500MW，共計1.5GW的累計容量，可望於2024年提前達標，故上修2030年儲能目標達5.5GW，用戶端將加強用電大戶設置自用儲能設備，強化電網防災韌性及應變能力。對此，台電發言人吳進忠亦指出，在太陽光電案場旁邊設置儲能系統，白天多存光電，夜尖峰釋放電能，達到削峰填谷作用。

相較於台灣儲能建置處起步階段，國際上許多主要經濟體已相對發展成熟，據彭博全球儲能市場展望報告中顯示，2030年全球儲能系統年複合成長率將達到23%，累計容量達到508GW。美國2021年累積容量約達7GW為全球之冠；中國儲能裝置規模預計在2025年達到30GW的目標，預計在2030年前成長66%；歐洲儲能裝置量主要增加動力是來自於家用儲能系統的發展，據Solar Power Europe報告指出，歐洲更是已累計建置超過一百萬組住宅電池儲能系統。

台灣儲能系統的建置目前仍處於早期階段，據台電最新統計顯示，截至今年四月下旬，我國儲能設備已併網並參與電力交易平台的總量約186.8MW，與2025年目標建置量1.5GW仍有明顯差距。據了解，近來儲能系統案場爭議不斷導致開發受阻，加上日前台電宣布暫停長效型儲能系統申請，已投入資金的業者多數感到措手不及外，造成部分投資人轉趨觀望態度。儲能相關業者表示，儲能發展是能源轉型的必要建設，也是國際趨勢，政府應盡速優化法規及制度環境，加速儲能發展，建立電網穩定性，以免夏季停電事故再度重演。