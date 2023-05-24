國民黨高雄立委初選爆分裂危機，第3、第6選區提名爭議不斷。身為高市農會理事長的蕭漢俊今晚發出聲明，針對第6選區民調已公布，卻遲遲不陳報中央核定，怒嗆市黨部沒有原則，宣布退出國民黨高雄市委員會本屆立法委員提名審查小組。

國民黨高雄第6選區（鼓山、鹽埕、前金、新興、苓雅61里）立委初選民調日前出爐，由高市議員陳美雅勝出，但對手黃紹庭、陳若翠質疑，有「外力因素」干擾初選，提出抗議，希望再做第3份民調。

對此，高市黨部主委黃昭順今表示，這周將邀集3人共同坐下來協調，若陳美雅同意的話，才能做第3份民調，不然就按照原先的初選規則進行提名程序。

然而，蕭漢俊今晚發出聲明指出，本人蕭漢俊即日起退出中國國民黨高雄市委員會本屆立法委員提名審查小組。本人認為黨中央之前已經通過提名審查辦法，並陸續提名或徵召黃柏霖、曹桓榮、李明璇、鍾易仲等參選戰將。惟第6選區之初選民調亦公佈了，結果高雄市黨部卻獨遲不陳報中央核定！

蕭漢俊不滿說，「主事者私心獨斷，要求進行所謂恊商！此種願賭不服輸及破壞制度規則帶給社會負面形象至鉅。本人不願與負能量的人同行，決定作出上項決定！祈盼先進同志共鑑共諒！天佑台灣！天佑高雄！」