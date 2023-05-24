偶像劇男神賀軍翔(小美)演過《惡魔在身邊》、《換換愛》等作品圈粉無數，近日被資深狗仔葛斯齊爆料在幫好友張勛傑慶生的場合，酒後喇舌酒店妹，優質形象全毀，對此，他強硬否認並委託律師提告。此時宣稱握有證據的葛斯齊才稱爆料人說法改變，不過他表示未向賀軍翔道歉，並重申仍會做好狗仔的份內事。

賀軍翔昨(23)日透過律師表明未跟酒店妹喇舌，並表示葛斯齊的爆料侵害人格法益，因此已著手法律程序，以正視聽，對此，葛斯齊第一時間轉貼律師聲明，表示原本開開心心的聚會，被直播弄成這樣，感到有些不好意思，隨後透露爆料人事後找上他，表示當天喝多了，什麼都記不清楚，讓葛斯齊相當無奈，最後表示既然賀軍翔決定提告，一切就交由司法處理，不便再多說什麼。

事發後葛斯齊受到網友批評，對此，他24日更新貼文，表示欣然接受外界的批評與指教，但這不會阻撓對新聞的熱情：「我依然會繼續做我專業領域的份內事，因為這是我最有熱情的職業」，並表示雖然老東家不在了，仍會把「不扮高深、只求傳真」的中心思想奉為圭臬：「沒有英雄主義作祟，只有對這份職業的執著與堅持，這叫『歸宿感』。」

最後，他也強調並未向賀軍翔道歉，純粹是尊重賀軍翔走法律途徑的決定。