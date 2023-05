近期隨著天氣炎熱,不少人開始換穿清涼服裝,豈料美國有位名為哈珀(Harper Kaminski)的網紅,在社群上訴說自己因身材太過火辣,即便正常穿著泳裝仍遭人抨擊的故事,讓她不忍回擊:「你何不管好自己的事就好,你這個小混蛋。」

綜合外媒《每日郵報》、《紐約郵報》報導,身為網紅的哈珀時常在社群上分享自己的生活點滴,並因其身材火辣,頻頻因清涼穿搭照獲得粉絲點讚支持。誰料,她在一則日前更新影片中,以文字寫下:「當自己穿著比基尼,卻因胸部太大而遭到成年人不好的視線攻擊。」透露自己過往被不少人以「歧視」的眼光關注過身材。

對此,哈珀也在影片中以聲音回擊:「Why don't you mind your own business? (你何不管好自己的事就好)。」而影片曝光後,截至目前已累積近100萬人觀看,並獲得不少認同者轉發分享,更有不少相同經歷的網友在留言區中淚述自己的過往,寫下:「胸部也不是我希望它長那麼大的,如果可以我更希望能將它們藏起來」、「人們總是將我們的普通服裝性感化,只因我們的胸部更大」、「我在12到15歲時總是被盯著看,因此我去做了縮胸手術。」

事實上,哈珀不是唯一一位說出因「巨大的胸部」而遭到外界非議的女性知名人物,此前一位擁有M罩杯的女模特Jazmyne Day便曾透露自己因胸部遭到外界被當成是「a piece of meat(一塊肉)」對待,「因為他們會停下來盯著看,還不時地指指點點。」