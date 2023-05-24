康和期貨表示，隨著理財風氣逐步開放，許多大專院校相繼成立投資理財社團，愈來愈多學生從校園時期就接觸股票、期貨、選擇權；商學課程中也傳授許多投資理論，使學生族群的理財行為漸趨普遍。

有期貨、選擇權交易概念的大專院校學生，可關注康和期貨將於今年6月21日至8月16日舉辦之選擇權實盤交易競賽，為大專院校同學們提供展現交易才華的舞台，第一名將有機會帶走20萬元大獎。只要是專科、大學、碩士或博士在學學生，年滿20歲且持有學生證，即可報名參加。

獲利率前十名者均可獲得競賽獎金，萬一未能擠進前十名，只要在今年6月20日以前完成報名且活動期間交易50口選擇權，還可獲得參賽獎學金3,000元。

參賽規則簡單，以獲利率為競賽標的，獲利率高者即為優勝；活動亦以保護學生為原則，限定學生交易最活絡的「臺指選擇權」商品，且要求參賽學生僅可採取風險有限的選擇權價差與選擇權買方交易策略。

康和期貨袁翊副總經理表示：「這不僅是一場交易競賽，更是一個展現交易技巧和獲利能力的機會。此次競賽獲利率排名進入前十名者，可獲得競賽獎金。第一名20萬元，第二名8萬元，第三名3萬元，第四到第十名各獲得1萬元，除可以最小代價體驗真實市場脈動之外，競賽過程將成為人生中重要理財回憶。」

有志從事衍生性金融商品交易的學生，可至康和期貨官網參閱詳細資訊，並於網頁完成報名。可利用這次機會展現交易才華，競爭20萬元大獎，並與其他優秀的學子們一同交流學習。