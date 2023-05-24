臺企銀亦展現優良風險控管能力，逾放比0.14％、備抵呆帳覆蓋率達876.28％，表現與歷年相比大幅提升，資產品質穩健。

臺企銀今年積極以拓展非利差收入調整收益結構，今年第一季手續費淨收益為12.42億元，較去年同期成長7.72％，其中主要成長動能來自保險理財商品創募集佳績，保險手續費淨收益為7.5億元，成長率達125.90％。另受惠升息拉大台美利差空間，帶動換匯業務收益提升，金融商品淨收益及兌換損益18.93億元，年成長率達730.26％，亦成為本季挹注淨收益成長的主要動能。

隨著升息循環步入尾聲，透過FVOCI評價的金融資產損益也逐漸回穩，今年3月底臺企銀其他權益項下的未實現評價損益已較去年底回升17.15億元，回升部分有望迴轉成為可供分配盈餘於未來年度發放。

展望下半年，中小企業放款及外幣放款仍為臺企銀放款業務的主要擴張核心，臺企銀將發揮中小企業專業銀行專長，落實融資加輔導併進，提供中小企業客群完善產品服務。外幣放款除強化授信及風險控管，亦因應利息走勢衡量資金成本訂定授信利率，另善用D代O及母子公司額度共用授信模式，協助客戶台外幣放款整體規劃，進而拓展外幣放款佔比。海外發展策略重點將續以國際聯貸案件為主力，並重視海外授信品質、加強審視案件利差條件，以提升獲利能力。

追求營運績效成長之餘，臺企銀發揮中小企業專業銀行本質及永續金融的影響力，辦理多項與綠能、低碳連結的專案貸款，支持客戶落實永續發展，截至第一季，臺企銀辦理綠能相關科技產業融資授信餘額逾1,539.02億元，較去年同期成長93.59％。未來臺企銀將持續協助客戶取得轉型發展所需資金，以促進綠能產業發展，建立低碳經濟型態，達成永續發展目標。