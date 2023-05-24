80歲的老婦人海倫•霍蘭 (Helen Holland)在過馬路時，遭到英國王室成員-愛丁堡公爵夫人蘇菲(Sophie, Duchess of Edinburgh)的護衛摩托車撞倒，在一名老年婦女，在醫院搶救兩星期後，仍然傷重不治死亡。王室表示悲痛與歉意。

BBC報導，老太太的兒子馬丁先生表示，車禍發生5月10，「母親多處骨折和嚴重內傷後去世。」

她的兒子說，當時老太太正走過行人穿越道。

白金漢宮在一份聲明中說：「愛丁堡公爵夫人聽到海倫•霍蘭女士去世的消息後，深感悲痛，在此向所有家人致以最深切的哀悼和同情。」

監管警察辦公室 (IOPC) 正在調查這起發生在倫敦西部的事件。車禍發生在查爾斯三世國王(Charles III)的加冕大典後不久，隨著一系列活動的進行，那段時間英國白金漢宮附近部署了數千名警察。監警單位要瞭解護衛車隊當時的判斷出什麼問題，正在調閱警察身上的隨身攝影機，涉事警察已完成口述筆錄。

蘇菲夫人是愛德華王子(Prince Edward)的妻子，而愛德華王子是查理的弟弟，目前繼位順序排名第13。