湖人在西區決賽慘敗之後，外界傳出詹姆斯（LeBron James）退役的可能性，詹姆斯本人說還要再想想，湖人總管佩林卡（Rob Pelinka）表示他會給予充裕的時間讓詹姆斯沉澱，「詹姆斯對籃球的奉獻不輸給任何人，像他那樣的人有權利決定自己是否要奉獻更多。」

詹姆斯至少還剩餘1季4690萬美元合約，佩林卡說：「有時候我們非常崇拜那些運動員和藝人，但他們和我們一樣是人，他們也有事業的轉折，我們的工作是要在這種時候全心全力支持我們湖人的球員。顯然我們的希望是他能繼續籃球生涯，但我們要給他時間。」

「甜瓜」安森尼（Carmelo Anthony）是詹姆斯同梯選秀的好友，如果安森尼本季有拿到NBA合約，他就和詹姆斯一樣打滿20個球季了。安森尼選擇在美國時間22日宣布退役，這是他當初被金塊選秀挑中的日子，碰巧成為金塊今年闖進總冠軍賽的日子，湖人也在同日遭到金塊淘汰。

詹姆斯將於今年底滿39歲，他肯定還有戰力繼續打球，前一位打到超過40歲的球星以「加拿大飛人」卡特（Vince Carter）最為有名。卡特從1999年打到2020年43歲，即使在退役前一季卡特做為替補還能出賽76場，成為聯盟首位跨越4個10年（1990、2000、2010、2020）的球員。