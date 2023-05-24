一名捷克選手本週二（22）以驚人的毅力（還有體力）維持了「棒式」（Plank）長達9小時38分47秒的時間，夠上一天班了。成功刷新了2022年澳洲選手斯卡利（Daniel Scali）所創下的金氏世界紀錄（Guinness World Record）的9小時30分1秒的棒式保持紀錄。

據美國《合眾國際社》（UPI）23日報導，這位選手名為薩列克（Joska Salek），他本身也是一名治療師、教師和個人發展教練，他在比爾森市公園酒店（Park Hotel）舉辦的AVATAR音樂節上接受了這項挑戰。

薩列克高興表示，自從他改變自己的生活方向已經有了5年的時間，然後就創下了這一次世界紀錄。他告訴金氏世界紀錄人員：「5年前，我超重了15公斤，對酒精和香煙情有獨鍾。」

「但一個改變命運的時刻將我帶向這種轉變，所以我想要給世界帶來的訊息是，無論你年齡多大，你都可以做出改變，讓自己感到更幸福、更有活力和更健康。」

棒式是有效鍛鍊核心肌群和全身很好的選擇，只要棒式動作做對，同時可以訓練到臀大肌、手臂、股四頭等部位。以因為棒式可以訓練到許多肌群的好處，一但棒式的姿勢正確，而且定期訓練，就可以改善姿勢不良，駝背問題和體態。