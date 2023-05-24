民眾黨立委陳琬惠今晚揭露照片指出，2020年6月12日，立法院交通委員會辦理宜蘭考察，考察結束後，包括當時剛卸下政次的林佳龍愛將黃玉霖以及已升任台鐵副局長的朱來順等官員，整個下午都和曾耀鋒（曾國緯）、陳振坤等土地開發商飲酒作樂，她質疑「交通部選擇護短，請問行政院長陳建仁如何整飭官箴？」

陳琬惠說，2020年6月12日，立法院交通委員會辦理宜蘭考察，立委陳歐珀誇張到帶著自己的金主「曾耀鋒」參加，結束後還帶著一群官員跑到這位槍砲通緝犯的五結豪宅，包括當時剛卸下政次的林佳龍愛將黃玉霖以及已升任台鐵副局長的朱來順等官員，整個下午都和曾耀鋒、陳振坤等土地開發商飲酒作樂，商議宜蘭未來的交通建設與土地開發，整件事臭不可聞！

陳琬惠也質疑，同時，現場也有高階警官，上班時間不上班，飲酒作樂、風紀敗壞。要基層員警情何以堪？如此嚴重的事，交通部長王國材今天在立法院竟然說「這不必查」，護航的程度，直追前行政院長蘇貞昌！

陳琬惠表示，請問陳建仁，如何整飭官箴？還是也認為這不必查？遇到自家人嚴重放水，這款打詐國家隊，難怪讓人民心寒！

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