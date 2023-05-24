在高雄某市立醫院附設的重症兒虐長期照護專責機構安置的1名年約10歲男童，今年3月間被送醫救治，醫師發現他身體多處瘀青、眼眶骨折，通報社會局，整起事件因此曝光，高雄市政府社會局調查後，認定護理師及照護員2名行為人已違反兒少法，將依法嚴懲6萬至60萬元，其中護理師因事證確鑿，已依規定於今年5月4日開除。

全案起因於高雄某市立醫院住宿型長照機構收治的1名男童，於今年3月29日因有呼吸道症狀主動轉診該孩童原診治醫院治療，醫師發現其右下眼瞼、左胸前及右膝瘀傷有輕微瘀傷，疑有不當照顧行為，依法通報社會局。

高市府社會局隨即針對主動進行調查並已調閱完畢2至3月的監視器畫面，發現錄影帶內護理師及照護員疑有不當照顧之行為、數次拍打臉部，因此立即召開專家研商會議，認定2名行為人已違反兒少法，將依法嚴懲6萬至60萬元。

市府表示，該市立醫院亦將對該長照機構負責人進行懲處，院方並以重大事件處理並啟動院內調查，釐清事發原因及密切觀察該童後續健康狀況。

事發當下，該市立醫院立即成立調查小組，並邀請2位兒少照護專家共同調查，立即評估該住宿型長照機構所有孩童的身心狀況，確認該案為單一事件；院方立即糾正當事人行為且將相關涉案人員調離服務單位，其中一名護理師因事證確鑿，經高雄市政府衛生局以違反護理人員法第35條規定處以停業4個月的處分，某市立醫院亦召開人審會審議，已於今年5月4日開除。

此案透過家暴保護資訊系統，檢方已展開偵辦，高市府社會局謝琍琍局長也已主動致電地檢署深入調查釐清。衛生局並針對機構負責人追究管理責任，進行懲處，要求醫院就此事檢討。

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