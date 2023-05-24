現代人手機不離身，三不五時就想拿出來滑兩下，一名網友日前捕捉到路邊的特殊畫面，有11名學生等公車的學生排排站，當所有人都在低頭狂滑手機時，有一名站在最左邊的男同學雙手交叉抱胸，眼神直視前方。照片曝光後，引來超過1.5萬人按讚，有人大讚男同學「唯一清流」，也有人笑說「是個狠人」。

原PO在臉書社團《路上觀察學院》上傳一張照片，只見畫面中有11名穿著校服的學生一字排開，疑似在等待公車到站，幾乎所有人都低頭滑手機，專注的模樣像是一個模子刻出來一樣，然而，站在最左邊的男同學將雙手交插放在胸前，視線擺在正前方，與眾不同的模樣特別醒目，原PO也開玩笑：「為什麼，你這麼不合群？」

照片曝光後，引來超過1.5萬人按讚，笑說：「他今天負責舉手攔公車」、「忘了帶手機啦，不然勒」、「唯一清流」、「明顯是個狠人」、「X！手機被老媽沒收」、「閉目養神啦」，也有人將照片放大後，發現男同學的手上疑似拿著手機，正戴著耳機專注地聽音樂。

另外，也有人認為，現代低頭族鮮少顧及周遭事物，若有突發狀況恐怕一時之間很難反應，大讚這名沒有滑手機的男同學，「沒有中手機毒的人，難找了」、「還好還有人不滑手機」、「那學生才是值得讚賞的」。