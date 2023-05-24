大陸封面新聞24日報導，廣東湛江某村「留守」13歲龍姓少女（化名）在2022年冬天至2023年4月期間，被同一村內4名50－70歲村民以給零花錢等方式誘騙後性侵。截至24日下午，4名涉案嫌疑人均已被刑拘；當地婦聯、教育等部門已介入被害人的關懷和心理干預。

被害人隨龍父住在地處丘陵村子、距離城市較遠，農業、林業、養殖業是村裡主要的經濟來源，中、青年大都外出打工，留下多數是老人和小孩。

2023年3月之前的4年裡，龍父因犯盜竊罪入獄，龍母外出打工，被害人和弟弟、妹妹三人跟著爺爺奶奶生活。「爺爺有些行動不便，奶奶要賺錢補貼家用，白天務農，對這三個孩子有些照顧不過來。」

2023年3月底，刑滿釋放回家的龍父幫孩子清洗衣服時，發現被害人內褲上有血跡。「她今年13歲，我以為是來月經了，我也不方便問，讓我母親問她，但她說不是。」龍父當時對被害人的情況沒有太在意。但後來兒子和他說，「有人給姊姊錢花」讓他警覺。

過了幾天，龍父在被害人手機上看到了她和鄰居A（代稱）的聊天記錄，才發現女兒疑似被性侵了。

封面新聞報導，龍父提供的聊天記錄顯示，A與被害人多次在社交軟體上聊起私密話題，小梅多次向A要零花錢，A提醒她去買東西要注意別讓她爸爸知道。

A的老屋和龍父的父母家之間，僅相隔一條寬約2米小巷。「A六七十歲了，我和他兒子從小一起長大，小梅小時候也被他帶著玩耍過。」龍父說。「我無法理解，他年紀這麼大一個人，為何要侵犯和他孫女年紀差不多的孩子。」

龍父稱，發現小梅疑遭侵犯後，他和妻子曾和A聯繫求證。「A和A的兒子說話很難聽，想私了，說給我一些錢，給孩子買些補品，我不要他的錢。」

龍父稱，A被警方控制調查後，揭開了更多令他心痛的案情：被害人疑被誘騙後侵犯的時間，最早可能發生在2022年的冬天，當時被害人年僅12歲；除了A外，另有B、C、D3人也涉嫌誘騙侵犯被害人，A和B、C是一個村的，D是鄰村的，4人的年齡大概在50-70歲之間。

2023年5月18日，警方進村抓捕，B、D被控制，C逃脫。5月21日，數十名警員再次進村搜查，當晚，C迫於壓力向警方投案。

至5月23日，龍父和被害人配合警方指認了至少6處4名嫌疑人的作案地點，其中A作案的3處地點中有兩處臨近被害人就讀的小學，處於小梅回家的必經之路上。

龍父認為，他們家庭之前因為現實困難對被害人疏於照顧，讓嫌疑人有了可乘之機，他非常悔恨。「服刑出來後，我找了一份需要長期出差的工作，想多賺錢，讓生活重新回到正軌。但女兒出現這個情況，只能辭工，在家處理案子。現在又沒有了收入。」

龍父稱，從A被抓到C投案這段時間內，A、C兩名嫌疑人都託村內多位有名望的人和自身家屬前來，以願意補償錢財、「小女孩遇到這種事情不適合外揚」等理由，希望私了、調解，但他都沒有接受，「他們只是在給那些嫌疑人求活路，並沒有歉意。女兒遭遇這個事情，我也不能原諒。在配合警方調查的時候，我已把相關的錄音也向警方提交。」

其中，A託人希望龍父寫諒解書讓他被輕判，「他和家人對我們都沒有道歉。」C在逃脫的當晚12時許，託人村民小組組長約龍父在村外山丘上見面。龍父提供錄音顯示：C在見面後稱他還有家庭，希望龍先生能讓小梅「修改」指控他涉嫌犯罪的供詞，「給他條活路」。龍父說，希望C能當面承認錯誤。但C一直重複「給條活路」，沒有正面回應。

被發現出事後，正讀六年級的被害人一直在家沒有上學，脾氣變得很暴躁，在跟同學聊天時流露輕生念頭。

封面新聞報導，目前當地警方和婦聯都已分別帶被害人去醫院檢查，被害人老師也到家中多次家訪，希望安撫她的情緒，當地檢察院也已聯繫龍父關注案情。湛江公安部門工作人員表示，對於該起涉未成年案件，公安部門高度重視，已在加緊偵辦中。

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