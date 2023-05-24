農委會漁業署今年度漁船筏休漁獎勵開跑，依漁船噸數計算，獎勵金最高20萬元，申請期間至10月底，台南市政府提醒想申請的漁民，記得攜帶漁業執照、漁船進出港時間明細表等相關文件至當地區漁會提出申請。

南市府表示，休漁獎勵計畫除可減少油料的使用量，更可以減少二氧化碳的排放量，符合現行節能減碳政策。台南近年申請漁船筏休漁獎勵且合格的數量超過900艘，節省下來的用油量每年均超過4300公秉，同時也減少每年超過1.15萬噸的二氧化碳排放量。

該計畫申請資格為領有特定漁業執照的漁業人，且其漁船非屬活魚運搬船、白帶魚運搬船、專營娛樂漁業及漁業權漁業之漁船，並在休漁獎勵實施期間累積出海作業90日以上且作業時數270小時以上，及在國內港口休漁120日以上。

農業局說，高油價的時代下，鼓勵漁船筏主參與休漁，除了可以減少油料支出，亦可養護漁業資源，確保漁業永續發展。符合申請資格者可向當地區漁會提出申請，申請時請記得攜帶漁業執照、漁船進出港時間明細表、漁船進出港檢查紀錄簿、船主印章、撥款帳戶存摺封面影本等文件。