台大經濟系21日公布學生會正副會長選舉公報，其中一組候選人政見爆出性別與外貌歧視，政治不正確內容引發輿論炸鍋。知名作家張大春對此發文表示，這些文字之所以令人嫌惡，是因為試圖諷刺社會現實的話語，似乎正是該學生們自己的態度，但諷刺文真正的目的在糾正惡行。而另一作家朱宥勳則發文仿「歧視體」，直呼他要選總統，政見是「65歲外省男人通通用十字架吊起來」，反擊張的「已知諷刺」，引發批評。

朱宥勳23日在臉書發文表示「我開始考慮參選總統。政見第一條就是：凡65歲的外省男人，通通用十字架吊起來，沿著台灣海岸線綁一排，來測試中國人不打中國人之說是不是真的。我相信張大春聽到這條政見一定會理解我的，因為他是那麼有學問，有學問到『已知諷刺』！」網友則不以為然，直批「政見不錯！你這種人才，加入民進黨了沒？」、「你的言論好可怕，跟那兩個台大學生差不多」、「你以為自己很好笑嗎？」

張大春同天稍早發文表示，山繆·約翰生在他編撰的英文字典裡將「諷刺文」（satire）定義為「一種責難邪惡與愚蠢的詩」。John Dryden 則聲稱「諷刺文真正的目的在於糾正惡行。」前者提醒我們：諷刺文不是尋常語言，後者則強調：諷刺文自有其嬉笑怒罵之外/之上的道德責任。

張大春提到，但是《格列佛遊記》的作者史衛夫特的觀察卻另具深刻的視野。他在《典籍之戰》一書的前言裡如此寫道：「諷刺文是一面鏡子，在那裡頭，看的人看不見自己的臉，卻只看見別人的嘴臉。那就是諷刺文為什麼在這世界裏受到歡迎，以及那麼少的人為它觸怒的原因所在。」

張大春指出，台大（尤其是經濟系學會）這兩天成為箭垛子，似乎史衛夫特沒有完全說對，因為果然有那麼多人被觸怒了。這些義憤填膺的人讀到了諷刺文，卻不覺得那是諷刺文，他們讀到的是貨真價實的低貶與歧視，而非出自模擬嘲諷（burlesque）修辭技法的社會批判。

張大春強調，公報附錄的文字之所以令人嫌惡，乃是因為試圖諷刺社會現實的話語，似乎正是學生們自己的想法和態度。在史衛夫特的哈哈鏡裡現形的根本不是面目猙獰的社會大眾，卻是陳、謝二生，及他們同一系所的同學，甚至也包括他們那些沒有盡到教誨責任的老師。以及台大。

張大春直言，實在很想告訴在這一起「事件」中，那些炎上的以及被炎上的、道德的以及不道德的、歧視的以及被歧視的、諷刺的以及被諷刺的、想說笑話以及被當成笑話的…………你們在這一折低級的鬧劇裡所指責以及被指責的原因，都是因為你們沒有看一本整整五十年前出版的書。《何謂諷刺》（Satire）。如果能去翻看幾頁，甚至就翻看幾行，也不至於如此曝露你們那篇選舉公報中所含藏的「邪惡與愚蠢」，不是嗎？