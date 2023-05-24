近日代購議題討論熱烈！接案平台PRO360達人網進行代購/代排需求調查，576份代購案件中，以「食品類」的案件最多，其次是「生活用品」和「玩具/公仔類」產品，代購需求中有近4成都是國外代購，其中最多是泰國、日本和韓國。

PRO360達人網董事長李倫家表示，台灣購物管道多元網購平台也很方便，會發案找人代購的案件有四大類，首先是「時間限制」，包括票券或限量商品開賣時間，需求者無法在特定時間去購買，或是急著在短時間內取得，第二，「需排隊」，無法起早或不想浪費時間排隊，所以花錢請人代勞；三有「區域限制」，尤其國外商品國內沒有銷售，或有明顯價差，所以另循管道購買；四，有「身分條件限制」，例如會員制度的賣場，無會員資格所以需要有人代買。

觀察PRO360達人網平台內案件，代購或代排的案件千奇百怪，除了常見的排隊商品，還有人氣餐廳號碼牌，代抽幼稚園入學名額，抽停車位等等。代購的服務費用，依照各代購業者做法不同，若為跑腿代排隊的型態，以雙方議價為主，由於現在最低時薪為168元，通常代排隊時薪至少200元起跳，不需要排隊的商品則由業者直接收取代購費用，依照商品金額與購買難度，代購費用從數百至上千都有。若是精品包包約為產品價格的5~20%，越稀有則越貴。

由於近期有名牌包的代購真偽糾紛，李倫家提醒，代購常見糾紛除了真偽問題，還包括買錯型號、產品瑕疵，或是國外商品和台灣規格不符無法使用等等，而代購接案若非登記有案的廠商，通常也無法退貨，建議單價低或沒有品質問題的商品才透過代購發案，高價商品盡量還是循正常管道消費，避免損失求償無門。