國民姐夫AKIRA參演的全明星修繕實境節目《神秘五金行》，與王陽明、温昇豪、禾浩辰、王彩樺及蔡昌憲學習水電、木工、油漆等各種技能，在台南開起五金行，為有困難的市民與朋友伸出援手，同時也療癒他們的心靈，他更邀請「EXILE THE SECOND」（放浪二勢力）團員共同製作片尾曲〈NEVER SAY GOODBYE〉。

以節目內容為靈感，「EXILE THE SECOND」主唱SHOKICHI特別將「人們愛著彼此的的美好」、「即使距離遙遠，心依舊相連」的溫暖訊息融入這首量身打造的樂曲當中。這次也是他首次挑戰用中文詮釋歌曲，AKIRA也對這首歌特別有感觸，並表示，第一次聽到SHOKICHI用中文演唱，流利程度讓我非常驚訝，並稱希望可以有機會，不管是在日本還是台灣，在EXILE THE SECOND的演唱會上表演這首歌。

AKIRA也透露背後製作祕辛，「我跟SHOKICHI以及作詞作曲的團隊敘述了我在台南感受到的人情味、人與人之間強烈的羈絆，還有與神秘五金行的夥伴們共同度過的日子及經驗」，希望透過這首歌曲告訴大家，人與人之間只要攜手合作，擁抱著愛活下去的話，不管怎樣的困難都可以克服。「在傍晚的微風中突然感受到的哀愁及愛戀，透過這樣敘情的手法描繪出一個期許自己能夠常保溫柔體貼的故事」，盼大家可以獲得共鳴。

〈NEVER SAY GOODBYE〉已在各大音樂平台數位發行。