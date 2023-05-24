新北一名退休外交官在妻子過世後，與家中負責打掃的婦人交往，晚年時2人互相扶持，他在逝世前曾簽契約，將在台灣的遺產3分之2給婦人，剩餘給妹妹，婦人後來向男子的子女索討遺產，子女卻認為契約無效，法官認定憑2人合照與多方證詞，婦人確實陪伴男子度過晚年，可獲財產2625萬。

判決書指出，該清潔婦與男子晚年互相扶持，103年起共同生活居住，108年底男子因病情每況愈下，將其名下美國房產、存款預先分配給長期旅居美國的2名子女、中國存款分配給妹妹、而臺灣存款的3分之2給婦人、其餘給妹妹；109年1月2日經見證人，男子、婦人與男子妹妹共同簽署贈與契約書。

不過2名子女認為父親晚年生病住院期間身體硬朗，不需他人照顧，且父親對金錢十分嚴謹及重視，不會將錢財給婦人，此外父親108年才將新北市的一處房地贈給婦人，沒有必要在隔年又把大量財產給對方，認為對方是趁父親重病時脅迫父親簽署契約。

而男子的妹妹稱哥哥當時雖躺臥於病床上，但意識仍清楚，不但有翻閱契約，還提出保留的存款要更改為500萬，說「你改了以後我再簽」，還對妹妹說「妳看清了，是500萬？」、「妳也有3分之1吧」；且根據醫院資料，當時男子無瞻妄情形，男子妹妹說當時男子簽約時很精神很差、很不耐煩，確實是有意識狀態。

法官勘驗筆錄內容，確認男子贈與真意，婦人所提她與男子的生活照片，可見2人確實為晚期伴侶，常共同出國遊玩，認為男子若是為表達對婦人謝意而贈與，與常情不相違背，因此判子女敗訴，扣除316萬贈與稅後，子女須交出約2625萬給婦人。