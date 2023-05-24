明（25）日各地大多為多雲可見陽光，僅東半部及中部以北地區有零星短暫陣雨，氣象局表示，位於鵝鑾鼻東南東方海面的中颱瑪娃正向西北西進行，12小時後仍有機會再發展成強颱，目前歐、美模式預測瑪娃會先接近菲律賓東方海面，之後在巴士海峽北轉向日本前進，侵台機會低，不過後期路徑不確定性大。

氣象局分析瑪娃未來路徑。（翻攝自氣象局）

氣象局指出，明天環境風場偏東南風，各地大多為多雲可見陽光，僅東半部及中部以北地區有零星短暫陣雨，午後各地山區也有局部短暫雷陣雨；溫度方面，低溫北部及東半部約21至23度，其他地方24、25度，白天高溫東半部27、28度，西半部約31至33度，南台灣近山區會再高一些，整體來說感受溫暖微熱。

氣象局預測溫度趨勢。（氣象局提供）

氣象局說明，周五、周六（26日、27日）水氣相對少，僅東半部地區有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後山區有局部短暫雷陣雨；下周日至下周三（28日至31日）迎風面水氣稍增，基隆北海岸、東半部及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後山區有局部短暫陣雨，下周一至下周三大台北地區也有降雨機會。

氣象局分析未來天氣。（氣象局提供）

另外，氣象達人彭啟明分析，目前還沒有辦法確定瑪娃對台灣帶來的影響，包括颱風在周末到菲律賓東方海面，以及開始逐漸北轉的位置、時間、角度在預報上仍然有相當大分歧，距離越近、影響程度愈大，反之則越小，還需要觀察幾天才會有比較確定的結果。