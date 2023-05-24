交通部觀光局訂下今年要迎來600萬國外旅客的目標，今日桃園國際機場迎接第200萬名旅客，來自香港的Chan Yee Ling小姐成為幸運兒，觀光局表示繼3月25日突破100萬人次後，相隔2個月後喜迎第200萬人次，顯見台灣的觀光復甦力道明顯。據統計，香港1至4月來台旅遊人次已超越韓國，成為最大境外市場。

觀光局統計，今年2月20日開放港澳旅客來台自由行後，港澳旅客快速回流，4月份單月計10.18萬人次居來台之首。累計1至4月來台旅客162萬人次，其中以香港居首、韓國居次、日本第3位。

今日迎來第200萬人次旅客，觀光局由桃園國際機場旅客服務中心主任曾憲文迎接，並送上台灣觀光吉祥物喔熊組長精美大禮包給香港籍旅客Chan Yee Ling小姐。

Chan表示，自己是第3次訪台，這次更是疫後首次帶全家來旅遊，此行不但抽中了5000元消費金，還幸運地成為2023年第200萬名旅客，讓她又驚又喜。Chan小姐預計在台灣待上6天行程，主要安排北部地區如北投、台北動物園等親子遊程，已經迫不及待要帶孩子一起好好享受台灣的美食和美景。

觀光局說，今年起致力運用多元行銷管道宣傳推廣，包含啟動日本、泰國市場最新觀光代言人（川口春奈及帕貢．查博里拉），並參加柏林ITB及吉隆坡MATTA等大型旅展，讓業者重新熟悉台灣觀光新產品。而香港市場疫後以山林、海洋、美食為主題強力行銷台灣觀光等。

觀光局5月1日祭出多項吸客優惠措施，包含重啟過境半日遊、啟動團體旅客來台獎助每團5000至5萬元優惠、自由行旅客來台抽消費金5000元活動等優惠措施。觀光局表示，接下來將持續透過參加旅展、舉辦推廣會、雙邊會議交流、加強媒體宣傳、促銷優惠專案等方式齊力宣傳，全力衝刺台灣觀光，達成今年度來台旅客600萬人次目標。