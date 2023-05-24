中租-KY股東會24日全面改選董事，由於中租控股正積極發展綠能事業且其占比正逐年增加中，因此，中租控股此次改選董事，雖維持9席董事，法人代表、獨立董事從原本的6、3席，此次改為5、4席，新增一名能源科技學者專家擔任獨董。

改選後新任5席董事為中租企業總裁辜仲立、中租控股董事長陳鳳龍、人資長鄭秀姿、Chee Wee Goh、中租建設董事長陳志揚；另4席獨董為Steven Jeremy Goodman、Casey K. Tung、鄒清水、楊宏澤。楊宏澤即為能源科技與策略研究中心、成功大學電機系系主任。另外，股東會也通過解除董事辜仲立、陳鳳龍、鄭秀姿以及楊宏澤等人競業禁止條款。

中租控股2022年合併營收866.08億元、年增20.02％，歸屬母公司稅後淨利272.21億元、年增達25.77％，每股盈餘（EPS）17.17元，全數改寫新高。其中，台灣、大陸及東協獲利分別成長24％、4％及19％。

中租控股董事長陳鳳龍表示，面對外在挑戰，中租控股將在三大主要市場─台灣、大陸以及東協等地繼續發掘利基市場，專注經營，並在各利基市場做到最大，再集結各項利基，創造經濟效益。

展望2023年，陳鳳龍說，中租控股將透過完善產品市場策略─「企金業務」、「消費金融」、「能源事業」以及「保經事業」等四大事業體持續深化，並促進數位轉型、並將ESG融入經營策略布局，讓中租控股成為「亞太卓越財務金融公司」。

目前中租控股於台灣、大陸，東協的越南與柬埔寨，都位居租賃產業市場龍頭，泰國也在2005年於當地掛牌上市，子公司馬來西亞則居當地第二大中古車融資公司，未來將加速追求東協區域市場的地位，尤其是新成立的印尼與菲律賓公司，以穩固中租控股三大市場版圖。