有媒體23日公布一份最新2024總統大選民調，民進黨主席賴清德28％領先、新北市長侯友宜為24％居次、民眾黨主席柯文哲22％排第三。對此，前立委郭正亮24日就表示，「侯友宜未來恐怕要在爭取年輕人認同這個部分要做一些事，要讓人家覺得你當選總統，國民黨可以脫胎換骨」，引發討論。

郭正亮24日在中天節目《綠也掀桌》中表示，「你可以看到侯友宜的年輕支持者特別少，從媒體的民調上來看，他在20至39歲年齡層的支持度只有17％，我一想就是國民黨的年輕人跑掉了，我一定會做這樣的解讀」，這也讓郭正亮坦言，「我覺得侯友宜未來恐怕要在爭取年輕人認同這個部分要做一些事，而且時間恐怕也不多了」，而有傳言指出，侯友宜預計在9、10月請假全力拚選戰。

郭正亮對此更表示，「九月才要請假，這是很不可思議的事，現在賴清德、柯文哲是全天候在選舉」，郭正亮更斷言，「侯友宜現在就要開始請假，如果不請假只有六、日可以跑選舉，這絕對做不完」，郭正亮最後更強調，「侯友宜要讓人家覺得你當選總統，國民黨可以脫胎換骨；第二個你要有號召年輕人的政策，我要幫他們做什麼，這個是政策路線的問題；最後就文宣，你身邊站的人必須是年輕人」。