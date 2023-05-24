BWF世界羽聯超級500系列馬來西亞大師賽，寶島一哥周天成首輪32強賽，面對一個多禮拜前蘇迪曼盃小組賽對過且取勝的印度選手普蘭諾伊（H. S. Prannoy），周天成先盛後衰，以21比16、14比21、13比21落敗，無緣晉級。

另外兩組台灣單打選手，從資格賽拚進會內賽的男單李佳豪，首輪18比21、11比21不敵大會第5種子、日本一哥奈良岡功大；女單白馭珀則是19比21、12比21不敵印尼東宗（Gregoria Mariska Tunjung）。