英國王儲威廉王子與凱特王妃夫婦結婚已12年，感情融洽，頗受艷羨。不過，人總是有缺點的，凱特對於威廉吃披薩的習慣很有意見，甚至嚴辭數落老公。

美國《紐約郵報》、英國《鏡報》與《快報》等媒體週二（23日）報導，威爾斯親王夫婦2018年造訪位於希臘賽普勒斯（Cyprus）的英國皇家空軍基地期間，兩人參觀基地新裝潢的休閒區域，凱特見狀直接開口警告威廉「別讓披薩靠近沙發」，同時直接爆料老公常拿著披薩坐在沙發上吃。她不假辭色數落威廉：「你每次坐沙發上吃披薩，就是我的「噩夢」（nightmare）。」

威廉與凱特夫妻倆愛吃義大利菜不是祕密。2014年夏綠蒂公主還在凱特肚子裡的時候隨威廉造訪紐約，兩人下榻上西區高檔的卡萊爾飯店（Carlyle Hotel），凱特也曾下單買了3個披薩外送到房間解饞，配料包括辣香腸與義式燻火腿。上個月兩人一塊兒「外送」22個披薩到某個橄欖球俱樂部製造驚喜，配料包括義式辣味香腸、烤雞、羊奶起司。

Prince William and his wife Kate make a special pizza delivery for volunteers and community members during their visit to Wales pic.twitter.com/M96tBBghnV — Reuters (@Reuters) April 28, 2023

除了披薩，凱特也很愛吃咖哩。2017年凱特接受英國廣播公司廣播1台（Radio 1）訪問，全家叫外賣餐食會選什麼菜色、凱特最愛吃什麼料理。凱特言簡意賅回答：「絕對是咖哩，毫無疑問。」

凱特還說，自己也喜歡辛辣、重口味的菜色，但威廉就沒那麼愛吃咖哩。威廉2020年曾說自己沒那麼熱愛辛辣口味，但印度瑪莎拉雞（chicken masala）是他會選擇的菜色。

威廉與凱特今年各為40歲、41歲，育有3名子女，依序是9歲的喬治、8歲的夏綠蒂、5歲的路易。小倆口上個月29日在推特張貼一張夫妻合照放閃，威廉摟著凱特，兩人各騎一輛單車，貼文簡潔標註「12年了」附紅心圖案，意指結婚12年。兩人在蘇格蘭就讀大學時開始交往，2011年4月29日在倫敦完婚。

12 years ❤️



📸 @mattporteous pic.twitter.com/i5xI9kkPl7 — The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) April 29, 2023

威廉與凱特夫婦5月9日在倫敦白金漢宮出席花園宴會。（美聯社）

最近有小道消息指，威廉王子「容易耍脾氣」，兩人甚至會打枕頭仗。把王室家庭成員成長過程寫成《鍍金青春》（Gilded Youth）一書出版的王室觀察家昆恩（Tom Quinn）向《快報》表示，因為威廉常有小脾氣，凱特幾乎把他當成「第四個孩子」對待。不過這對模範夫妻從無怨言，謹遵已故女王伊麗莎白二世的座右銘「絕不抱怨，絕不辯解」。

昆恩說，威廉繼承了祖母的行事作風，凱特也不愛抱怨，兩人謹守著讓已故女王成為卓越君主的守則處世。

不過，比起威廉，凱特似乎更常與外界分享身為王室成員的感受。週一（22日）凱特在倫敦參觀切爾西花展（Chelsea Flower Show）時，有個孩子問她當個王妃有何感覺？凱特說：「必須努力工作。不過，最美好的事情就是遇見像你這樣的小朋友。」