據財政部統計，今年綜合所得稅截至5月21日已有426萬筆完成申報，其中網路申辦件數佔比高達73.7％，件數高達314萬件，其中手機報稅及行動電話認證件數分別為112萬件及160萬件，占比分別高達36％及51％，可見行動支付搭配銀行推出繳稅回饋策略奏效，手機已成為民眾主要報稅管道。

兆豐銀表示，今年使用台灣Pay報稅的民眾中，稅額3萬以下的小資族繳稅筆數成長高達154％，也有許多繳稅百萬元的「大戶」，且在綁定金融卡一次付清的百萬稅款中，有高達31％都是新竹人，其中新竹東區更佔半數之多；兆豐銀指出，顯示只要回饋夠吸引人，即便不分期，民眾也願意選擇以行動支付綁定金融卡即時繳納稅款。

兆豐銀指出，今年以台灣Pay綁卡繳稅的民眾中，無論綁金融卡或信用卡，男女占比皆約為6比4，且都以30至40歲人口為大宗，惟在綁定信用卡部分，2字頭的年輕族群有大幅成長，繳稅筆數增加65％，可見初出社會的年輕人對於信用卡可延遲繳款的遞延特性仍較為買單。

以兆豐卡繳納為例，今年綜所稅繳納截止日在6月3日，國稅局請款清算時間則為6月9日，因此兆豐卡友最快的帳單結帳日會是落在6月9日，繳款截止日則會是在6月24日；至於最慢的帳單結帳日會落在7月6日，繳款截止日就會是7月21日，卡友等於最晚可以延後將近50天才繳款。