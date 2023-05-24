女星米可白（趙亦瑄）過去在兒童台出道，後轉戰主持與戲劇圈，成績不俗。近期她陪著媽媽到維也納旅遊，火辣穿搭吸引不少網友關注，更是頻頻有豔遇產生，而她除了日前在社群上透露自己「連2天被搭訕」外，今(24日)更曝光「聯絡方式」，讓意圖搭訕她的粉絲們嗨翻。

米可白近期與媽媽飛往歐洲的維也納旅遊度假，更頻頻在社群上曬出旅遊的點點滴滴，而她也維持過往的作風，PO出自己身穿各式養眼服裝的照片，並以火辣穿搭以及清純外貌，吸引不少粉絲們爭相前往朝聖，更有網友屢屢私訊她，希望能「搭訕」成功，邀請她一起喝下午茶。

對此，米可白於今日在IG上更新一則貼文，曬出自己穿著低胸緊身短裙，手拿一杯飲料的照片，除了感謝粉絲們對自己社群的支持外，還透露自己近期收到不少「請問我可以搭訕你嗎」、「請問我可以請你喝下午茶嗎」、「請問我可以跟你吃晚餐嗎」等私訊內容，讓她笑說自己的信箱爆了，「請和我的經紀人聯繫。」

貼文PO出後，讓不少網友笑翻，更以幽默口吻寫下：「請問玲玲小姐，你怎麼那麼會生」、「岳母在後面，臉很臭」、「妳有get到流量密碼，其實黃媽功勞很大，她把妳生得太好了」、「米可白小姐IOU。」此外，更有網友發現其中一張的米可白媽媽看似眉頭緊皺，有些臭臉的模樣，表示：「第三張擺明就是…」並附上一個嘆氣符號，釣出米可白笑回：「互相傷害」，互動十分逗趣。