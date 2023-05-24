韓國經典綜藝節目《強心臟》在2009年播出，每集由20名嘉賓進行故事競賽，故事最感人或最令人難忘者便為當期的「強心臟」（優勝者），嘉賓們接連不斷的爆料，讓節目掀起收視熱潮，連鮮少上綜藝節目的演員們，也都點頭答應演出，除了主持人姜鎬童、李昇基外，負責炒熱節目氣氛的固定班底Super Junior成員利特、銀赫、神童的搞笑表現也令人印象深刻，時隔12年，找來第一代主持人姜鎬童、李昇基回歸主持續作《強心臟聯盟》，節目分為「姜鎬童隊」與「李昇基隊」，挑戰者們透過看圖說故事的方式來展開對決。

開播前，姜鎬童跟李昇基一起回顧節目之前的經典片段，看見宋仲基、GD等人出現時，李昇基感嘆，好多人都來上過節目，當時都好年輕。姜鎬童說：「再看一次過去的片段，的確很有趣，但開心的同時，我也覺得不能只是停留在回憶過往，現在要重新開始了，那就必須超越之前的節目，要把擁有故事的嘉賓們，打造成主角，讓他們成為焦點，一想到這，我已經開始有壓力了。」李昇基聽完後不禁吐槽：「你都說嘉賓們是主角了，那我們幹嘛緊張？我心情是很輕鬆的，我最近只要待在鎬童哥身邊，感覺就像回到以前，所以非常樂在其中，但是哥好像背負著重擔，認為收視不好的話，就是他的錯。」

沈素英當眾告白真心愛上了《模範計程車2》男主角李帝勳。（愛奇藝國際站提供）

第一集中，在《模範計程車2》裡扮演暴牙女魔頭「林女士」成為話題焦點的沈素英，當眾告白她真心愛上了男主角李帝勳，兩人相差15歲的年紀差距，引起主持班底們的質疑，她忍不住說：「難道我就不能愛上他嗎？拋開角色，我現在也愛著他。」她透露，當她從導演口中得知自己跟李帝勳會在劇中上演宛如《花樣年華》般的愛情故事後，她就找來原版電影複習，「當我弄完妝髮、穿上戲服後，我只看見林女士，不過我還是努力把自己想像成張曼玉，雖然我演得很認真，絲毫沒有開玩笑的意思，但拍攝時總不時聽見導演傳來的笑聲，內心其實有些不是滋味。」而李帝勳也透過事先錄製的影片表達對沈素英的感謝，並期待林女士跟他扮演的王道吉，能有機會再同框，最後還不忘比出手指愛心，惹來攝影棚一陣尖叫。

許棟元分享了和老婆的甜蜜趣事。（愛奇藝國際站提供）

在《黑暗榮耀》裡飾演猥瑣教師的許棟元，則是分享了他跟老婆的甜蜜趣事，他表示，自己跟老婆在交往前認識已久，他對她一直有好感，所以才會不停地在她身邊打轉，最後他鼓起勇氣對她告白說：「我從很久以前就喜歡妳了，因爲我們認識了很長時間，所以我不想談戀愛，想跟妳結婚。」超直球告白不僅沒嚇跑心儀女孩，還得到「那我們去拍婚紗照吧！」的回應，後來才知道，原來是她對韓服很感興趣，剛好預約了韓服寫真拍攝，湊巧在拍攝前收到他的告白，讓現場嘉賓們大讚他的時機抓得剛剛好。另外，在劇中扮演反派「朴涎鎮」（林智妍飾）女兒的小童星吳智律，以驚喜嘉賓身分登場，透露她正在戀愛中，對象是同校同學，童言童語讓人不禁露出姨母笑。

《強心臟聯盟》每週三中午在愛奇藝國際站和friDay影音上架更新。