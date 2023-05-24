根據大陸《中北大學曹洪松團隊》發表的南海兵推結果，大陸使用24枚高超音速反艦飛彈，擊沉美軍核動力航空母艦「福特號」及包含4艘以上護航驅逐艦。退役少將栗正傑表示，航母最弱的地方，就是上層甲板，東風-27和鷹擊-21是從上往下貫穿，可以把航母擊沉。

栗正傑今(24日)在中天新聞《盧秀芳辣晚報》節目中表示，中共東風-27跟鷹擊-21彈道系統跟匕首飛彈不一樣，比它還厲害，它們是打到外太空掉下來。而匕首飛彈，則是從飛機上直接發射，可說是大氣層下面的飛彈，它的速度沒有像到外太空再掉下來那麼快。所以東風-27跟鷹擊-21威力比較大。

栗正傑接著指出，美軍福特級航母成軍之前，有做過抗擊實驗，也就是說，要多少枚才能擊沉，甚至美軍把它已經報廢的航母拖到外海，用所有的飛彈、砲彈去打，上個月已經把它打沉了。

栗正傑點出，東風-27為什麼可以把航母擊沉？這次兵推單位是工業大學，不是學科學的。10馬赫音速下來，東風-27可能不需要爆炸，就可以打穿甲板，直接貫穿到底部，它是從上往下打的。而航母最弱的地方，就是上層甲板，不能做太厚，會影響航機的起飛。

栗正傑舉例表示，像隕石撞地球，不會爆炸，可是把地球撞了一個大洞，光是那個衝擊力道就很強，東風-27就是利用這種原理，如果再加上中共的無人戰機、北斗衛星系統來配合精準定位之後，擊沉航母的可能性很高。