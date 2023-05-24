新天地（8940）24日召開股東常會，並全面改選董事七席，含三席獨立董事。結果，包括現任新天地董事長王玉雲等四人，均當選董事；另三席獨立董事，由蕭燈耀、容繼業及陳文韜當選。新天地25日將召開董事會，預料新天地董事長王玉雲，可望續任。

王玉雲說，集團旗下樂葵第二店法式鐵板燒，將投資2,500萬元，在旗下萊特薇庭，預定9月開幕。樂葵預計四年開設十家店，台北展店，預定12月開店。過去一年國內外總體經濟，受到疫情及通貨膨脹來勢洶洶，加上意料之外的俄烏戰爭，暴露出地緣政治風險無所不在的隱憂，且疫後復甦需三到五年，故2023年反彈機會不大。

新天地2022年度期初待彌補虧損逾2.36億元，本期純益2,334萬元，加上「確定福利計畫再衡量數認列於保留盈餘逾1,023萬元」，期末待彌補虧損逾2.03億元。

包括現任新天地董事長王玉雲、新薇董事長歐政宏、新薇董事歐宗憲，及新天地國際實業特助歐陽瑋等四人，均當選董事；另三席獨立董事，由蕭燈耀、容繼業及陳文韜當選。

繼台中市萊特薇庭飯店式宴會廳經營模式的成功，新天地在高雄承億酒店，設立婚宴會館，可望能在後疫情階段，提升整體集團績效，去年11月在新天地崇德旗艦館，創立新品牌－樂葵法式鐵板燒，高CP值的無菜單料理，由主廚將各式頂級新鮮食材，發揮巧思將不同食材重新組合，開幕以來，每天滿座率皆達九成以上，為新天地未來展開新的餐飲契機。

歐宗憲透露，新的火鍋品牌－「匠」，在台中新據點，主要訴求波士頓龍蝦，四種吃法，平均客單價1,800元，海鮮食材是重點，預計四年要開設8家店，第二家店會放在台北，預計台北開設2家、台中開設2至3家，之後才赴高雄設店。